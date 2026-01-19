На Масленицу в «Парке Сказов» сожгут «Каменный цветок»

На фестивале Масленицы в арамильском «Парке Сказов» представят новый арт-объект по мотивам сказов Павла Бажова — «Каменный цветок». По традиции инсталляцию сожгут в финале мероприятия, сообщили в пресс-службе парка.

По словам организаторов, арт-объект объединяет традиционную символику проводов зимы с уральским культурным наследием. «Концепция проекта основана на метафоре преображения: "камень" символизирует накопленную за зиму усталость и привычные модели поведения, а "цветок" — скрытый потенциал для роста и обновления»,— рассказали в пресс-службе.

Идея арт-объекта была выбрана по итогам конкурса, который «Парк Сказов» проводил с сентября по октябрь. Победу в нем одержала дизайнер из Екатеринбурга Екатерина Солонченко.

Сожжение инсталляции запланировано на 22 февраля в 18:00. Церемонию сжигания сопроводит выступление известной фолк-группы из Сочи, сочетающей фольклорные и электронные элементы.

«Масленица — это время для преображения. Мы сжигаем не сам цветок, а его каменную оболочку, освобождая внутренний свет от всего, что мешает ему прорасти. Наш фестиваль — история о том, что внутри каждого из нас, даже в самую зимнюю пору, есть потенциал для красоты, роста и расцветания»,— пояснила директор парка Алиса Ларионова.

Масленичные гуляния в парке пройдут с 6 февраля по 9 марта. В этом году мероприятие пройдет под слоганом «Расцветай весной!».«Призыв "расцветать" адресован каждому посетителю фестиваля и подразумевает готовность к переменам, раскрытию творческого потенциала и началу нового жизненного цикла»,— добавили организаторы.

«Парк Сказов» ежегодно представляет новую концепцию сжигания арт-объектов. В 2025 году на Масленицу в «Парке Сказов» сожгли девятиметрового «Солнечного коня».

Полина Бабинцева