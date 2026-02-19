Безопасность – превыше всего

Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» ведет активное строительство административного здания пункта полиции в селе Озерное. Возведение объекта площадью 860 квадратных метров реализуется в рамках договоренностей между курортом, Сбером и Правительством Республики Алтай. Работы завершатся уже летом этого года.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Новое двухэтажное здание с гаражом возводится с учетом роста туристического потока: в сезон на территории Манжерокского поселения (с населением около 2300 человек) туристический поток достигает до 20 тысяч гостей в день.

Учитывая статистику и потребности местных жителей, правительством региона и руководством Сбера было принято решение о строительстве отдельного административного помещения для обеспечения правопорядка в регионе.

Проект представляет собой двухэтажное здание, построенное с учетом всех современных норм и требований. В состав объекта также входят гараж на 6 специализированных автомобилей, вольер для служебных собак, дизель-генераторная установка (ДГУ) и пожарные резервуары для запаса воды.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

На сегодняшний день строительные работы идут полным ходом. Закрыт «теплый контур» административного здания и гаража. Ведутся внутренние отделочные и фасадные работы, а также подключение инженерных сетей к центральным коммуникациям. Внутри здания завершаются электромонтажные и штукатурные работы. Начато устройство фундаментов ограждения территории, установлены пожарные резервуары.

В новом просторном здании будет создана комфортная инфраструктура для работы всех ключевых подразделений: участковых уполномоченных, оперативных служб, подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) и административного состава.

«Безопасность гостей и жителей региона — наш безусловный приоритет. Мы не только развиваем туристическую инфраструктуру, но и вкладываемся в создание комфортных условий для тех, кто ежедневно обеспечивает правопорядок. Уверен, что новое здание станет важным элементом в системе безопасности не только Манжерокского сельского поселения, но и всего региона в целом», — отметил генеральный директор всесезонного курорта Владимир Щербинин.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Возведение объекта станет важным этапом в развитии инфраструктуры безопасности региона, обеспечивая комфорт и спокойствие как для местных жителей, так и для тысяч гостей республики.

Партнерами в реализации проекта выступают Министерство внутренних дел по Республике Алтай, Администрация МО «Майминский район» и Манжерокское сельское поселение.

Стоит отметить, что строительство здания полиции — не единственный социально значимый проект курорта «Манжерок» в этом году. Параллельно ведутся работы по капитальному ремонту и оснащению новой Детской психоневрологической больницы в селе Манжерок. Завершение этих работ также ожидается в текущем 2026 году.