Зумеры заглянули к «одноклассникам»

Зумеры уходят от замедления Telegram в «Одноклассники». Соцсеть приветствовала новых пользователей открыткой с котиком, который отмечает День зумера, а еще пообещала вернуть 2016 год. Старшее поколение в свою очередь недовольно изменением алгоритмов рекомендаций. Сможет ли площадка на волне хайпа перетянуть на себя рекламные бюджеты брендов? Разбиралась Юлия Савина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

20-летние тиктокеры делятся своими свежими аккаунтами в «Одноклассниках» и умиляются близкой дружеской атмосфере и «классам» вместо лайков. Правда, интереса к платформе хватает ненадолго, говорит Анастасия, которая тоже обновила свой заброшенный профиль: «Меня хватило дня на два. Лента выглядит нагроможденной, навязчивая политика уведомлений: вам пора посмотреть видео, зайти в игру, отправить открытку, посмотреть друзей. Я установила приложение, чтобы пообщаться с подругой. Но с мессенджером у них все хорошо, работает».

Основная претензия к соцсети — кринж-контент, то есть те самые бабушкины картинки про политику и открытки, делятся зумеры. Но после прихода молодых людей в соцсеть ленты почетных пользователей стали меняться. И они этому совсем не рады, что выражают в комментариях и просят зумеров «шуровать в другое место».

Прирост аудитории в «Одноклассниках» не говорит о том, что в Telegram или других, например, запрещенных соцсетях и мессенджерах пользователи станут менее активными, отмечают эксперты. Делать долгосрочные выводы еще рано, и сейчас уж точно не время для перераспределения бюджетов, считает руководитель отдела Digital & SMM в агентстве Greative Валентина Чибисова: «Запросов на срочное изменение стратегии с учетом "Одноклассников" на рынке нет. У этой соцсети специфичная аудитория и контент. Самый популярный пост в "Одноклассниках": "Поставь "класс", если ты также любишь маму, как и я". И его сделал один из брендов. Соответственно, весь контент нужно подобным образом. Кому это подходит? Например, супермаркетам, которые в "Одноклассниках" активно присутствуют со своими купонами, скидками и акциями.

Но с трудом представляю, что мы сейчас сможем резко развернуться в сторону "Одноклассников" и сделать там что-то эффективное».

По прогнозам Ассоциации развития интерактивной рекламы, платформы, которые покажут рост в разрезе инфлюенс-маркетинга в 2026 году, — это Telegram и TikTok. Следом идут Mах и даже Wibes от маркетплейса Wildberries. Эксперты говорят о поиске альтернативных площадок для размещения. Правда предполагается, что бренды будут активнее всего выходить на аудиторию зумеров и миллениалов. Поэтому, если эти поколения реально окажутся в «Одноклассниках», бюджеты перетекут на эту площадку, отмечает вице-президент TWIGA Communication Карина Оганджанян: «Маркетологи и рекламщики люди максимально гибкие. Если аудитория почему-то идет в "Одноклассники", молодая или немолодая, неважно, они будут там. У меня пока нет индикации, что бренды интересуются "Одноклассниками". Но если вдруг начнется движение, какая-то массовость, то наверняка они туда придут».

В обзоре рекламных возможностей «Одноклассников» обозначен возраст пользователей платформы — от 30 до 44 лет. Интернет-маркетологи Brainbox ставили площадку на третье место по количеству пользователей после «ВКонтакте» и Telegram. При этом успешные кейсы продвижения на площадке — это курсы по садоводству и цветочные магазины.

Юлия Савина