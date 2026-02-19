Не впадая в транш

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Иванов, сопредседатель комитета по инвестиционным банковским продуктам Ассоциации банков России

Мировой рынок секьюритизации давно восстановился после кризиса 2008–2009 годов и в 2025 году превысил $3 трлн. Этот инструмент используется не только для фондирования банков, но и как элемент промышленной политики — для поддержки экспорта, малого бизнеса, инфраструктуры и отдельных отраслей экономики.

Лидером остаются США: в 2025 году там было размещено инструментов секьюритизации на $2,35 трлн, из них $1,89 трлн — ипотечные бумаги. Нужно иметь в виду, что большая часть этих ипотечных бумаг фактически, как и в России, является однотраншевыми, то есть выпущены специализированными квазигосударственными агентствами. В Европе объем выпуска составил €252 млрд. Китай также вышел в число крупнейших рынков — 2,3 трлн юаней ($323 млрд) выпуска в прошедшем году.

Причем США — это рынок масштабных, глубоко стандартизированных выпусков с активным участием институциональных инвесторов. Европа — более банкоцентричная модель, где секьюритизация часто используется для управления капиталом банков и поддержки МСП. Азия демонстрирует большую роль государства: в Китае секьюритизация интегрирована в стратегию развития инфраструктуры и реального сектора.

Многотраншевая структура применяется практически во всех этих странах как стандарт. Старшие транши активно размещаются среди институциональных инвесторов, младшие — удерживаются оригинатором или продаются фондам. В России рынок значительно меньше и часто ориентирован на удержание бумаг на балансе банков. Доля публичного размещения ниже, а вторичный рынок практически отсутствует.

Наряду с жилищной ипотекой (Mortgage-Backed Securities, MBS) базовыми активами в прочих сделках секьюритизации (Asset-Backed Securities, ABS) выступают автокредиты и автолизинг, необеспеченные потребительские кредиты и кредитные карты, МСП-кредиты, коммерческая задолженность.

Важно понимать, что ABS не просто финансовая инновация или какой-то рыночный изыск, немало примеров их использования как инструмента промышленной политики.

В Бразилии через выпуск специальных бумаг финансируется агропромышленный комплекс: в прошлом году объем таких выпусков достиг $6,2 млрд. В Великобритании ГЧП-секьюритизация применялась для строительства школ и дорог. В Индии — для повышения финансовой доступности и поддержки малого бизнеса. В Турции — для поддержки экспортеров и привлечения валютного финансирования под будущую экспортную выручку.

Отдельного внимания заслуживает автосекьюритизация. В США объем таких выпусков превышает $150 млрд в год. Этот инструмент напрямую поддерживает автопром, позволяя автопроизводителям и их финансовым компаниям быстро рефинансировать портфели автокредитов и снижать стоимость продаж в рассрочку. Для России это особенно актуально с учетом роста стоимости машин и сроков кредитов: развитая многотраншевая автосекьюритизация могла бы стать дополнительным источником ликвидности для отечественных автопроизводителей.

Кроме того, за рубежом действуют стандартизированные процедуры раскрытия информации, развитая инфраструктура рейтингов и широкий круг инвесторов. В России институциональная база пока ограничена. Хотя частные инвесторы, приобретающие в последний год старшие транши секьюритизации потребительских кредитов, уже раскусили, что это инструмент на 2–4 п. п. доходнее, чем банковские вклады, и не менее надежен.

Стоит ли ориентироваться на зарубежный опыт? Да, но с учетом национальной специфики. Для развития многотраншевой секьюритизации в России необходимо расширить круг инвесторов (включить в него страховые и пенсионные фонды), повысить ликвидность вторичного рынка, ввести стандарты раскрытия информации. Опыт других стран показывает, что секьюритизация позволяет перераспределять капитал в приоритетные сектора экономики. При грамотной настройке она может стать элементом промышленной политики, позволяющим привлекать частные инвестиции в реальный сектор без прямого роста бюджетных расходов.

