Житель Ростовской области подорвал гранату при попытке задержания, он погиб

Сотрудники полиции пытались задержать мужчину 1981 года рождения в селе Николаевка Ростовской области. Он подорвал боевую гранату и погиб на месте. Двое полицейских пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, мужчина находился в федеральном розыске, по какой статье — не уточняется. Оба раненых доставлены в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства ЧП.