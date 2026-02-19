Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» передал МЧС России четыре вертолета Ми-38ПС, произведенные на Казанском вертолетном заводе. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».

МЧС получило партию вертолетов Казанского завода

Фото: Пресс-служба МЧС России

Фото: Пресс-служба МЧС России

Это первая партия машин, разработанных специально для задач ведомства в Арктической зоне и на Северном морском пути.

По данным компании, вертолеты способны выполнять полеты на дальность до 1,5 тыс. км при установке дополнительных топливных баков. Максимальная взлетная масса увеличена до 16,5 тонны.

Ми-38ПС оснащен медицинскими модулями, современными навигационными системами и оборудованием для поисково-спасательных операций, включая радиомаяк и лебедку для эвакуации. Машина может использоваться для перевозки до 40 пассажиров или до 5 тонн груза на внешней подвеске.

Ранее сообщалось, что смешанный авиационный корпус Северного флота получил на вооружение два новых военно-транспортных вертолета Ми-8МТВ-5М, прибывших в Арктику из Татарстана.

Анна Кайдалова