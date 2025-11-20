Смешанный авиационный корпус Северного флота получил на вооружение два новых военно-транспортных вертолета Ми-8МТВ-5М, прибывших в Арктику из Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

Татарстан передал Северному флоту два новых вертолета Фото: «Вертолеты России»

Экипажи воздушных судов преодолели более 2,5 тыс. км, выполняя дозаправки в Ивановской, Архангельской и Мурманской областях.

По словам командира одного из вертолетов, новая система автопилота облегчает пилотирование, в том числе ночью, а мощные силовые установки позволяют быстрее запускать машину. Кроме того, прогрев кабины и оборудования возможен без запуска двигателей, что особенно важно для арктического климата.

Вертолет Ми-8МТВ-5М предназначен для перевозки десанта и грузов, выполнения поисково-спасательных задач, а также огневой поддержки войск в любое время суток. Машина оснащена системой создания пассивных помех, обеспечивающей защиту от ракетного поражения.

Ранее сообщалось, что в Казани состоялся первый полет импортозамещенного «Ансата» с российским двигателем.

Анна Кайдалова