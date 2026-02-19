Белорусский холдинг «БАТЭ» подписал контракт на сумму около 600 млн российских рублей на поставку комплектующих для КАМАЗа. Об этом сообщило госиздание Белоруссии «Минская правда» со ссылкой на председателя Минского облисполкома Алексея Кушнаренко.

Предприятие из Минской области заключило контракт с КамАЗом на 600 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Предприятие из Минской области заключило контракт с КамАЗом на 600 млн рублей

Он отметил, что договоренности направлены на развитие кооперации между Татарстаном и Минской областью.

Ранее сообщалось, что группа «КамАЗ» по итогам 2025 года получила чистый убыток в размере 37 млрд рублей, что превышает показатель 2024 года в 11 раз.

Анна Кайдалова