Группа «КамАЗ» в 2025 году получила 37 млрд руб. чистого убытка, что в 11 раз больше показателей 2024 года. Об этом сообщает РБК Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году чистый убыток КамАЗа составил 37 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В 2025 году чистый убыток КамАЗа составил 37 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

За год выручка сократилась на 2,5% (до 315,2 млрд руб.), валовая прибыль уменьшилась в 31,9 раза, опустившись до 757,1 млн руб. Убыток от продаж составил 22,9 млрд руб., а себестоимость продаж выросла на 5,3% — до 315,3 млрд руб.

По словам заместителя гендиректора компании Андрея Максимова, российский рынок грузовиков (массой свыше 14 тонн) продемонстрировал «беспрецедентное падение»: продажи сократились почти вдвое — со 111 тыс. до 57 тыс. единиц. Давление оказали избыток китайской техники, завезенной в 2024 году, высокая ключевая ставка и рост издержек.

При этом доля «КамАЗа» на рынке выросла до 33%, а продажи составили 38,4 тыс. грузовиков, что на 8,6% больше показателей 2024 года.

Анна Кайдалова