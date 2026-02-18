В Екатеринбурге подростки выстрелили в мужчину из ракетницы и облили перцовкой

В Екатеринбурге группа подростков напала на незнакомого мужчину в сквере на улице Шаумяна. Как сообщила «Комсомольская правда», один из подростков выстрелил потерпевшему в голову из сигнальной ракетницы, а затем применил перцовый баллончик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел вечером 16 февраля. Мужчина был госпитализирован в больницу № 23 с химическим ожогом глаз и шеи. После оказания помощи его отпустили домой.

Как сообщили «Ъ-Урал» в УМВД России по Екатеринбургу, сотрудники полиции уже установили личности шести участников конфликта. «Проверка по материалу продолжается. Выясняются обстоятельства инцидента»,— добавили в полиции.

Полина Бабинцева