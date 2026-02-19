В Новосибирской области на 55,6% выросло число студентов-платников

За последние три года число принятых в новосибирские вузы студентов, обучающихся на контрактной основе, выросло на 55,6%. При этом средний балл таких поступающих увеличился на 0,8 до 59,7 (в 2023 году 58,9, в 2024 году 61,2). Это следует из ежегодного мониторинга качества приема в вузы, проведенного в 2025 году Высшей школой экономики при поддержке Министерства науки и высшего образования.

Число принятых студентов на платное отделение более, чем на 40% также увеличилось в Томской и Омской областях, более, чем на 20% в Алтайском и Красноярском краях, до 20% в Иркутской и Кемеровской областях.

Средняя стоимость обучения в Новосибирской области в 2025 году составила 196,6 тыс. руб., в Красноярском крае 259 тыс. руб., в Иркутской области 216 тыс. руб., в Томской области 205 тыс. руб., в Республике Тыва 204,6 тыс. руб., в Кемеровской области 179,4 тыс. руб., в Омской области 168,6 тыс. руб., Алтайском крае 160,3 тыс. руб.

В то же время количество поступивших студентов на бюджет в ряде регионов Сибири снизилось или осталось почти таким же. В частности, в период с 2023 по 2025 годы практически не изменилось число бюджетных мест в вузах в Новосибирской области (-0,4%). Сокращение зафиксировано в Омской (-11,4%), Иркутской (-9%) областях, Красноярском (-7%) и Алтайском (-5%) краях, Республике Хакасия (-8,5%). Выросло количество бюджетников в Томской (+2,4%) и Кемеровской (+2%) областях.

В целом за три года, с 2023-го по 2025-й, число принятых в вузы Новосибирской области на платной и бюджетной основе увеличилось на 18% (в 2025 году всего принято 17,5 тыс. студентов, в 2023 году — 14,8 тыс.). В Томской области количество поступивших студентов выросло в этот период на 8,8% до 9,7 тыс., Красноярском крае 0,7% до 10,4 тыс.

Лолита Белова