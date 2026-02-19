Дебиторская задолженность «Углетранса» выставлена на торги за 26,5 млрд рублей

Конкурсный управляющий банкротящегося ООО «Углетранс» (Новосибирск) Олег Хворостинин выставил на публичные торги дебиторскую задолженность организации, находящуюся в залоге у АО «Газпромбанк», на общую сумму 26,54 млрд руб. Соответствующее объявление размещено на портале ЕФРСБ. Заявки на участие в торгах принимаются с 24 февраля по 2 марта, итоги подведут 6 марта.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего на аукционе представлены три лота. В первом заявлены права требования на краткосрочные долговые обязательства «Углетранса» к АО «Шахта Заречная» с начальной ценой 15,8 млрд руб., во втором — к АО «Шахта "Алексиевская"» (5,9 млрд руб.). Третий лот содержит права требования убытков компании с бывшего руководителя и совладельца ООО Андрея Филиппова в размере $72,2 млн, что эквивалентно 5,3 млрд руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июне 2024 года арбитражный суд Новосибирской области постановил взыскать с господина Филиппова эту сумму. Заявление подал один из кредиторов «Углетранса» — банк ВТБ — еще в сентябре 2022 года. В сентябре 2024 года конкурсный управляющий «Углетранс» выставил на торги дебиторскую задолженность на общую сумму 25,5 млрд руб. Всего в аукционе были заявлены 33 лота с правом требования, в том числе к «Шахта "Алексиевская"» на 21 млрд руб. и ООО «Сибшахтмонтаж» — на 2,6 млрд руб.

ООО «Углетранс» специализируется на деятельности автомобильного грузового транспорта и услугах перевозки. Организация была признана банкротом в декабре 2021 года. На момент введения процедуры наблюдения к должнику были предъявлены иски на 26,8 млрд руб. Компания, по данным ЕГРЮЛ, была образована в 2016 году в Кузбассе, после чего сменила регистрацию на Новосибирскую область. Ее владельцами являются Андрей Филиппов с долей в 80% и Илья Гаврилов (20%).

Александра Стрелкова