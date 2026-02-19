От турналога в Томске планируется получить в 2026 году около 15 млн рублей

Мэрия Томска внесла в городскую думу предложение о введении туристического налога. Проект соответствующего решения муниципального парламента комитет по бюджету, экономике и собственности рассмотрит 20 февраля.

Предполагается, что налог будет введен с 1 апреля 2026 года. Его ставка будет увеличиваться с 1% в этом году до 5% в 2030-м. Не учитывать при уплате налога планируется размещение в гостиницах жителей Томской области, детей (до 18 лет) с родителями или сопровождающими лицами, а также студентов очной формы обучения (в возрасте от 18 до 23 лет).

«При введении туристического налога с 01.04.2026 потенциальный доход в 2026 году… с учетом средней собираемости 90% составит 14,85 млн руб.»,— говорится в пояснительной записке и. о. начальника управления экономического развития мэрии Татьяны Еремеевой.

Очередная сессия гордумы назначена на 27 февраля.

Валерий Лавский