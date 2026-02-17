Ижсталь одержала победу над Рязанью-ВДВ в матче ВХЛ

Хоккейный клуб «Ижсталь» одержал уверенную победу над «Рязанью-ВДВ» со счетом 4:1, сообщает пресс-служба «сталеваров». Матч выездной серии ВХЛ прошел 16 февраля в Рязани.

«Провели достаточно хороший матч, сконцентрированный, нет претензий ни по самоотдаче, ни по подготовке к матчу. Ребята во всех линиях старались выполнять игровое задание, забили в нужное время голы, оборонялись, вратарь, где надо подчистил, исправляли друг за друга, помогали. Очень качественный матч, заслуженная победа. Поздравляю команду и всех болельщиков “Ижстали”»,— отметил главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

«Ижсталь» занимает пятую строчку рейтинга регулярной таблицы ВХЛ. В активе коллектива 66 очков. За сезон-2025/2026 команда провела 53 игры, 28 из них завершились победой. Следующий пройдет в Пензе 18 февраля. «Сталеварам» предстоит встретиться с «Дизелем», который находится на восьмой строчке таблицы ВХЛ.

Напомним, «Ижсталь» одержала уверенную победу над «АКМ» в матче выездной серии ВХЛ в Туле. Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу «сталеваров».

Анастасия Лопатина