Замглавы «Россети Сибирь» приговорили к 9 годам колонии за взятку 1,5 млн рублей

В Красноярске вынесли приговор заместителю гендиректора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Сибирь». Топ-менеджера ресурсоснабжающей организации признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание по ней — от восьми до 15 лет лишения свободы) и присудили девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 4,5 млн руб., сообщили в прокуратуре края.

По информации ведомства, в апреле 2023 года ООО «Мегаград» заключило с ПАО «Россети Томск» договор подряда на выполнение работ по строительству и установке четырех электроподстанций на территории Томской области общей стоимостью свыше 30 млн руб. После этого подсудимый через посредника — заместителя директора ПАО «Россети Томск» — предложил руководителю фирмы-подрядчика передать ему взятку 3 млн руб. Предназначалась она за беспрепятственную приемку выполненных работ, а также возможность в последующем участвовать в конкурсах.

Директор «Мегаграда» обратился с заявлением о вымогательстве взятки в ФСБ. Сначала оперативники задержали предполагаемого посредника (он был осужден ранее и получил условный срок), а затем и замглавы «Россети Сибирь».

Илья Николаев