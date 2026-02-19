Посол Мешков призвал учитывать в диалоге по ядерному контролю арсеналы в Европе

Ядерные арсеналы Франции и Великобритании должны стать частью любых будущих переговоров по контролю над вооружениями, сказал посол России в Париже Алексей Мешков.

«Пришло время, чтобы ядерные потенциалы Франции и Великобритании учитывались в любых возможных будущих переговорах по контролю над ядерными вооружениями»,— сказал дипломат в интервью «РИА Новости».

Господин Мешков напомнил, что эта тема обсуждалась в период разработки Договора о стратегических наступательных вооружениях между РФ и США (ДСНВ), когда Москва и Вашингтон пошли на существенные сокращения. По его словам, если раньше арсеналы Лондона и Парижа не играли значимой роли, то сегодня они усиливают совокупный ядерный потенциал НАТО.