Власти Польши готовятся потребовать репарации от России

Правительство Польши приступило к сбору данных для возможного иска к России о репарациях за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. Об этом заявил пресс-секретарь кабмина Адам Шлапка.

«Мы собираем данные»,— сказал господин Шлапка (цитата по PolsatNews). Он подчеркнул, что на сегодняшнем этапе речь идет о «тщательном и всестороннем научном исследовании всех потерь». Предыдущее правительство, представлявшее партию «Право и справедливость», этой работой не занималось, отметил пресс-секретарь кабмина.

Ранее газета Financial Times сообщила, что премьер-министр Дональд Туск поручил Институту имени Яна Карского провести оценку ущерба. Директор института Бартош Гондек уточнил, что работа идет, но доступ к архивным материалам затруднен.