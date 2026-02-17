Польша потребует от России репарации за годы социализма

Власти Польши готовятся предъявить России иск о репарациях за период, когда страна находилась под советским влиянием. Как написала Financial Times (FT), сейчас по поручению премьер-министра Дональда Туска ведется расследование «исторических преступлений» России в Польше.

Как заявил директор Института военных потерь имени Яна Карского Бартош Гондек, расследование в отношении России будет «более масштабным», чем работа по расследованию нацистской жестокости, поскольку «Польша оставалась под советским влиянием во время холодной войны на протяжении четырех десятилетий». По мнению господина Гондека, пока преждевременно говорить, может ли сумма компенсации от Москвы превышать сумму, которую Польша запросила у Берлина в 2022 году.

По словам Бартоша Гондека, в исследовательской работе команды историков института в отношении советского периода больше трудностей по сравнению с расследованием в отношении Германии. Это связано с тем, что у польских историков нет доступа к секретным российским архивам, добавил директор.

В декабре прошлого года Польша предъявила Германии требование о компенсации в размере €1,3 трлн за военные преступления в период Второй мировой войны. Член Европейского парламента от польской праворадикальной оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Аркадиуш Мулярчик, инициировавший требования к Германии в 2022 году, заявил, что его партия хотела выдвинуть требования к России позже.

«Поднятие вопроса о репарациях со стороны России — это, по сути, попытка избежать ключевого вопроса: все еще не решенной ответственности Германии»,— заявил господин Мулярчик. Он добавил, что Туск «цинично извлекает политическую выгоду», требуя репараций от России.

Алена Миклашевская