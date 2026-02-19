В Приморье по делу о похищении задержаны четыре человека

В городе Артем Приморского края задержаны четыре человека, которых подозревают в похищении человека. Они признали вину. Поиск остальных подозреваемых продолжается. Похищенный человек освобожден.

Как сообщало следственное управление СКР по Приморью, 16 февраля 2026 года люди на автомобиле Toyota Prius приехали к частному жилому дому по улице Лазо в городе Артеме, «где, применив физическое насилие к потерпевшему, принудительно поместили его в салон автомобиля и перевезли в неустановленное место».

Свидетели похищения мужчины обратились в полицию. Потерпевшим оказался 54-летний местный житель. «По предварительной информации, злоумышленники требовали у потерпевшего крупную денежную сумму»,— указано в сообщении полиции. Когда злоумышленники поняли, что инцидент получил огласку, они испугались ответственности» и освободили похищенного, добавили там.

Возбуждено уголовное дело о похищении человека (п. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Алексей Чернышев, Владивосток