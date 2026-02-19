КНДР намерена укрепить приграничье, Южная Корея настаивает на бесполетной зоне

Северная и Южная Корея опубликовали заявления после инцидента 10 января, когда запущенный с южной стороны полуострова беспилотник пересек границу и был уничтожен на стороне северной.

Министр по делам объединения Южной Кореи Чон Дон Ён заявил на брифинге, что Сеул будет добиваться восстановления бесполетной зоны над границей с Северной Кореей в рамках приостановленного в 2018 году действия межкорейского военного пакта, направленного на ослабление напряженности, сообщает агентство Yonhap. Он заверил, что это поможет предотвратить непреднамеренное военное столкновение и поспособствует укреплению доверия между вооруженными силами стран.

Ранее Чон Дон Ён выразил сожаление по поводу инцидента с беспилотником, который, по его словам, был отправлен через границу гражданскими лицами Южной Кореи.

Со стороны КНДР представитель Трудовой партии Кореи Ким Ё Чен выступила с заявлением для СМИ, в котором высоко оценила признание южнокорейской стороной провокации, а также готовность к предотвращению ее повторения. «Естественно, не стоит позволять себе глупости, ставящие самих себя под угрозу», — цитирует ее ЦТАК. Также она объявила, что военное руководство КНДР предпримет меры для усиленной охраны приграничья.

Эрнест Филипповский