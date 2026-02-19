Директор ЗАЭС: топливо США продолжает безопасный цикл охлаждения на станции

Топливо американской компании Westinghouse, загруженное в отдельные реакторы Запорожской АЭС, находится в безопасном состоянии и продолжает охлаждаться, сообщил директор станции Юрий Черничук.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук

Фото: Пресс-служба ЗАЭС

Фото: Пресс-служба ЗАЭС

«Все вопросы дальнейшей судьбы американского ядерного топлива — это не компетенция станции. То, что оно находится в безопасном состоянии, то, что оно охлаждается, — это действительно правда. И мы не делаем различий между российским и американским топливом: оно должно охлаждаться и находиться в безопасном состоянии. Что с ним будет дальше — это вопрос политический»,— сказал господин Черничук в разговоре с «РИА Новости».

Глава «Росатома» Алексей Лихачев отмечал, что Россия готова вернуть топливо производителю, включая отработавшее, но для этого необходимы политические консультации. Американская сторона через МАГАТЭ и напрямую выражала озабоченность вопросами интеллектуальной собственности на это топливо.