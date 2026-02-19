Число кредитных карт у россиян достигло минимума за полтора года

В январе число активных кредитных карт у россиян сократилось до минимального уровня с мая 2024 года, сообщает «РИА Новости». Тогда в обращении находилось 95,5 млн карт.

По данным аналитиков «Скоринг бюро», количество кредитных карт уменьшилось за месяц на 1,5% и на конец января составило 95,6 млн. Общая задолженность по кредитным картам выросла до 4,8 трлн руб., месяцем ранее она составляла 4,7 трлн.

Снижение числа кредитных карт объясняется резким падением объемов выдачи в январе: количество новых кредиток сократилось почти на 22% и составило 803,6 тыс. Средний лимит по картам остался выше ста тысяч рублей — 100,6 тыс.

По итогам 2025 года выдача кредитных карт сократилась на 43% в количественном и на 41% в денежном выражении. Эксперты видят причины в высокой ключевой ставке, жестком регулировании и росте привлекательности карт рассрочки и дебетовых карт с овердрафтом.

