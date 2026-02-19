Лавров назвал прагматичным характер отношений России и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал отношения между Россией и США при президенте Дональде Трампе как прагматичные. В интервью телеканалу Al Arabiya он отметил, что власти обеих стран признают национальные интересы друг друга.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Разногласия бывают всегда. С кем-то больше, с кем-то меньше, с кем-то совсем серьезные разногласия. Но это не значит, что нужно перестать разговаривать. Мы разговариваем. У нас есть понимание, что нужно руководствоваться здравым смыслом»,— сказал господин Лавров (цитата по сайту МИД).

Как добавил министр, еще год назад на переговорах России и США в Эр-Рияде американская сторона заявила, что руководствуется национальными интересами, одновременно признавая интересы России. «Там, где эти интересы совпадают, надо извлекать выгоду, реализовывать проекты. Там, где интересы не совпадают, нельзя давать им деградировать до конфронтации, тем более до горячей конфронтации»,— заключил Сергей Лавров.