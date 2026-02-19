Результативное Заполярье

Первый матч противостояния прошлогоднего финалиста Лиги чемпионов миланского «Интера» и норвежского «Будё-Глимта» на стадии play-off нынешнего розыгрыша главного еврокубка принес сенсационный результат. На 8-тысячном стадионе в городе Будё, расположенном за Северным полярным кругом, хозяева убедительно, со счетом 3:1, переиграли одного из грандов европейского футбола. Это уже вторая неудача итальянских клубов на этой стадии. Напомним, что во вторник в Стамбуле «Ювентус» потерпел крупное поражение от «Галатасарая» — 2:5.

Для миланского «Интера», прошлогоднего финалиста Лиги чемпионов, выход в раунд play-off нынешнего турнира, а не прямиком в 1/8 финала, следовало считать откровенной неудачей. Дело в том, что первой половине общего этапа он одержал четыре победы подряд, но затем выдал серию из трех поражений, пусть и от сильных соперников. Что же касается «Будё-Глимта», то для него попадание в число 24 сильнейших клубов Европы выглядело едва ли не прорывом. Причем, поскольку в двух заключительных турах общего этапа серебряному призеру последнего чемпионата Норвегии удалось дома обыграть «Манчестер Сити» и в гостях — мадридский «Атлетико», в этой паре просматривалась определенная интрига.

То, что 57-летнему Кьетилю Кнутсену, тренирующему команду из Будё с 2018 года, удалось за Северным полярным кругом сколотить зубастый футбольный коллектив крепкого европейского уровня, в очередной раз подтвердилось на 20-й минуте.

Отразив стартовый натиск «Интера», атаковавшего со средней степенью интенсивности, хозяева мастерски провели очень изящную многоходовую комбинацию, в результате которой Каспер Хёг пяткой вывел на ударную позицию Сондре Брунстада Фета, и тот точным ударом не оставил шансов вратарю гостей опытнейшему Янну Зоммеру.

Для того, чтобы отыграться, «Интеру» потребовалось десять минут, вместивших в себя несколько опасных моментов у ворот российского голкипера «Будё-Глимта» Никиты Хайкина, в том числе удар в штангу Маттео Дармиана. Вскоре все тот же Дармиан удачно навесил с правого фланга и после скидки Карлоса Аугусто 20-летний форвард Франческо Эспозито, самый молодой игрок «Интера», вовремя развернув туловище, сравнял счет. В конце первого тайма соперники обменялись опасными моментами, а сразу после перерыва гости каким-то чудом не забили второй гол. В центре внимания снова оказался Эспозито, который попытался использовать навес Николо Бареллы. Вместо удара получилась скидка на Лаутаро Мартинеса, но тот, направляя мяч в пустой угол, попал в штангу.

Говорить о заметном преимуществе одного из тяжеловесов клубного европейского футбола, впрочем, не приходилось.

Сохраняя внимание в обороне, хозяева не стеснялись тревожить Зоммера, и вскоре отправили «Интер» в нокдаун.

На 61-й минуте ближнюю к себе девятку поразил Йен Петтер Хёуге, которого защитники гостей упустили на правом фланге своей обороны. А спустя всего три минуты норвежские футболисты провели атаку через центр, удачно закинув мяч на Уле Дидрика Бломберга. Тот не стал жадничать, а, грамотно разобравшись в ситуации, отпасовал на своего капитана Каспера Хёга, поражавшего пустые ворота.

На 76-й минуте румын Кристиан Киву, возглавивший «Интер» в июне прошлого года, сделал тройную замену, однако она не смогла что-то изменить. На ровном, но жестком поле в легкий мороз звездные гости так и не смогли продемонстрировать свои лучшие качества. Правда, участи «Ювентуса», который накануне в Стамбуле уступил «Галатасараю» с крупным счетом, «Интер» избежал. Счет 3:1, так порадовавший норвежскую публику, оставляет миланцам реальные шансы на общий успех по итогам двух матчей.

В целом эта среда в Лиге чемпионов получилась достаточно результативной. «Байер» из Леверкузена, встречавшийся в Пирее с «Олимпиакосом», ограничился дублем Патрика Шика в середине второго тайма и победой — 2:0. А в двух других встречах было забито в общей сложности 13 голов. «Ньюкасл» благодаря покеру Энтони Гордона в Баку легко разобрался с «Карабахом»— 6:1. Этот счет гарантирует английскому клубу путевку в 1/8 финала. Тем временем «Брюгге», пропустив дома в первом тайме два гола от мадридского «Атлетико», добился почетной ничьей — 3:3. Ответные матчи раунда play-off пройдут на следующей неделе.

Евгений Федяков