Лавров: Израиль настаивает на радикальных мерах против Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не может игнорировать призывы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к принятию радикальных мер в отношении Ирана. По его словам, такие действия подрывают права Тегерана, закрепленные в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Не можем не замечать, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху активнейшим образом настаивает на радикальных мерах в отношении Ирана, подрывая его законные права, существующие в рамках ДНЯО и других международных договоров и конвенций»,— сказал господин Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya (цитата по сайту МИД).

Министр обратил внимание на позицию арабских стран, которые, по его словам, призывают к сдержанности и поиску договоренностей, не ущемляющих права Ирана.

16 февраля господин Нетаньяху назвал условия приемлемой для Израиля сделки: полное отсутствие у Ирана возможности обогащать уран, ограничение ракетной программы дальностью 300 км и прекращение поддержки проиранских сил.