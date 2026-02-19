Путин провел заседание наблюдательного совета АСИ

Президент России Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Участники подвели итоги работы за 2025 год и обсудили планы на 2026-й.

Перед началом заседания президент вместе с директором АСИ Светланой Чупшевой и помощником президента Максимом Орешкиным осмотрел выставку, посвященную результатам и перспективам пяти национальных инициатив АСИ: социальной, технологической, предпринимательской, кадровой и экологической.

«Для дальнейшего совершенствования системы поддержки гражданских инициатив подписан Указ, он определяет сферу деятельности и направления работы агентства. Очень рассчитываю, что вы и дальше будете вносить значимый, заметный вклад в долгосрочное, устойчивое развитие регионов и муниципалитетов, а значит, всей страны»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

АСИ создано правительством в 2011 году для продвижения проектов в экономической и социальной сферах. Владимир Путин — председатель наблюдательного совета.