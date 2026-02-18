Южнокорейские шорт-трекистки завоевали золото Олимпиады в эстафете на 3000 м

Сборная Южной Кореи выиграла женскую эстафету по шорт-треку на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Чхве Мин Джон, Ким Гил Ли, Сим Сок Хи и Но До Хи преодолели 3000 м за 4 минуты 4,014 секунды.

Второе место заняла команда Италии (+0,093), в состав которой вошли Элиза Конфортола, Арианна Фонтана, Хайра Бэтти и Арианна Сигель. Бронзу сборной Канады принесли Данае Блэ, Флоренс Брюней, Ким Бутен и Кортни Саро, финишировавшие на 0,3 секунды позднее победительниц.

35-летняя итальянка Арианна Фонтана завоевала свою 14-ю олимпийскую медаль. На ее счету три золотые, шесть серебряных и пять бронзовых наград. За всю историю зимних Игр больше медалей выиграла только норвежская лыжница Марит Бьорген — 15 (8+4+3).

Таисия Орлова