Акции «Самолета» выросли после сообщения о косвенной поддержке от правительства

Акции девелопера «Самолет» выросли на 4% после сообщения «Ъ» о том, что правительство может утвердить косвенные меры поддержки компании.

Сразу после выхода материала акции компании снизились на 2,6%, до 810 руб. за бумагу. Затем они перешли к росту и достигали 865,8 руб. за бумагу (+4,36%). По состоянию на 23:43 мск акции торгуются на уровне 862 руб. за бумагу (+3,86%).

Как узнал «Ъ», правительство отказало «Самолету» в предоставлении льготного кредита, за которым обращался девелопер. При этом источники уточнили, что Минфин планирует утвердить косвенные меры поддержки компании.

Подробнее — в материале «Ъ» «Девелопера приземлили».