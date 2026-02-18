В Белгороде после ракетной атаки частичный блэкаут

В Белгороде произошла очередная массированная ракетная атака на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, зафиксированы значительные повреждения.

«Мы видим, что есть частичная потеря электроэнергии, тепла, поэтому сейчас разбираемся. Как и всегда, наши аварийные бригады уже вышли на восстановление»,— сообщил господин Гладков.

Глава региона добавил, что власти уточняют причины и масштабы повреждений, а также сроки восстановления инфраструктуры. Информация будет доводиться до жителей по мере поступления данных.

Вследствие ракетных ударов ВСУ на прошлых выходных белгородцы продолжают жаловаться на отсутствие света и воды. Власти подтвердили, что в городе была остановлена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). На заседании облправительства 16 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал исполнение мэрией его же поручений по ускорению подключения домов к отоплению.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Люди семь дней без тепла»

Анна Швечикова