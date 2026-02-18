«Торпедо» досрочно вышло в play-off КХЛ

Нижегородское «Торпедо» в овертайме одержало домашнюю победу над «Шанхай Дрэгонс» и обеспечило себе участие в play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч завершился со счетом 4:3.

Автором победной шайбы стал Владимир Ткачев. Также в составе хозяев отличились Василий Атанасов, Максим Летунов и Богдан Конюшков. У проигравших голы забили Джейк Бишофф, Паркер Фу и Гейдж Куинни.

После поражения «Шанхай Дрэгонс» лишился математических шансов обогнать «Торпедо» в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Нижегородцы с 72 очками по итогам 58 матчей занимают четвертое место. «Шанхай» набрал 49 очков в 57 встречах и идет девятым.

С момента основания КХЛ в 2008 году «Торпедо» 12 раз принимало участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Команда ни разу не проходила дальше четвертьфинала.

Ранее из Западной конференции в play-off досрочно вышли минское «Динамо», череповецкая «Северсталь» и действующий чемпион КХЛ ярославский «Локомотив». На Востоке участие в Кубке Гагарина себе обеспечили магнитогорский «Металлург», омский «Авангард» и казанский «Ак Барс».

Всего в регулярном первенстве каждая команда проведет по 68 матчей. Розыгрыш Кубка Гагарина в сезон КХЛ-2025/26 стартует 23 марта.

Таисия Орлова