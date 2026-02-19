Минфин хочет ввести налог на теневые заработки мигрантов

Правительство 19 февраля рассмотрит подготовленные Минфин России поправки к закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и Налоговому кодексу, ужесточающие экономические условия пребывания трудовых мигрантов из безвизовых стран. Документы разработаны по поручению Владимир Путин и могут вступить в силу с 2027 года.

Поправки расширяют круг иностранцев, обязанных уплачивать фиксированный авансовый платеж по НДФЛ за патент. В перечень включат временно и постоянно проживающих в РФ мигрантов, работающих у физических лиц для личных и домашних нужд. Если у обладателя патента есть несовершеннолетние дети или иные иждивенцы, за каждого потребуется доплачивать 50% от собственного платежа. По достижении 18 лет такие дети должны будут оформить патент либо покинуть страну при отсутствии иных оснований для проживания.

Базовый размер ежемесячного платежа составляет 1,2 тыс. руб., он умножается на коэффициенты. В Москве сумма достигает 10 тыс. руб. в месяц, по регионам — от 3,4 тыс. до 27,3 тыс. руб.

Законопроект предусматривает усиление обмена данными между МВД и ФНС. Для продления патента мигрант должен будет подтвердить «белый» доход не ниже прожиточного минимума региона — с учетом себя и членов семьи. Налоговые органы будут ежеквартально передавать сведения о доходах иностранцев в МВД.

