Минобороны РФ сообщило об уничтожении 120 дронов за шесть часов

Средства противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили 120 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, 81 аппарат был перехвачен над Брянской областью, 22 — над Смоленской, по пять — над Курской и Новгородской областями, по два — над Тверской, Калужской областями и Московским регионом, еще один — над Белгородской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате удара дрона-камикадзе погибла жительница села Алейниково Стародубского округа. Еще один беспилотник ударил по автомобилю газовой службы — двое сотрудников получили ранения.

