Общественники попросили Мишустина не менять правила возврата онлайн-товаров

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) направила премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой не поддерживать предложения Минэкономики России об изменении правил возврата дистанционно купленных товаров. Копия обращения от 18 февраля есть у «Ъ». В правительстве сообщили, что документ пока не поступал.

Глава министерства Максим Решетников 16 февраля предложил ввести невозвратные категории (продукты, лекарства, медизделия), ограничить возврат части товаров пунктами выдачи или курьером, а также разрешить продавцам удерживать расходы на доставку.

В ОПИ считают, что инициатива сместит баланс в пользу бизнеса и увеличит издержки покупателей, особенно в регионах с высокой стоимостью доставки. В Ассоциации компаний интернет-торговли предложения поддерживают, указывая на рост числа спорных возвратов. В Wildberries и Ozon выступают за баланс интересов продавцов и потребителей.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Отказам путь заказан».