Отказам путь заказан

Потребительские союзы пытаются убедить федеральное правительство не поддерживать идею Минэкономики об установлении в сегменте онлайн-торговли категорий товаров, возврат которых запрещен, существенно ограничен или предполагает оплату обратной дороги. Инициатива снизит издержки бизнеса, но создаст риски для потребителей. Покупатели в отдаленных регионах будут вынуждены приобретать не соответствующие ожиданиям товары.

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой сохранить действующий порядок возвратов купленных дистанционно товаров и не поддерживать инициативу Минэкономики о внедрении новых принципов их регулирования. Это следует из письма организации от 18 февраля (копия есть у “Ъ”). В пресс-службе правительства пояснили, что обращение ОПИ пока не поступало. Один из собеседников “Ъ” отмечает, что письмо отражает позицию Роспотребнадзора. В самом ведомстве “Ъ” предоставили комментарий ОПИ. В Минэкономики “Ъ” оперативно не ответили.

Предложение изменить порядок возвратов купленных дистанционно товаров глава Минэкономики Максим Решетников огласил на стратегической сессии Михаила Мишустина 16 февраля.

Речь шла о введении невозвратных категорий (продукты питания, лекарства и медизделия), появлении позиций, отказаться от которых можно только в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) или при встрече с курьером (электроника, парфюмерия, косметика). Продавец, по мнению министра, должен получить возможность согласовывать возвраты товаров надлежащего качества и удерживать с потребителя расходы на доставку. Формализованы предложения пока не были.

Руководитель практики «Цифровизация» «КСК Групп» Михаил Болдырев поясняет, что сейчас возвраты онлайн-покупок можно осуществлять в течение семи дней, если вещи сохранили товарный вид. В сегменте, по его словам, не применяется перечень невозвратных товаров для офлайн-торговли. Партнер Orchards Алексей Станкевич отмечает, что маркетплейсы нередко устанавливают собственные правила, например, не принимают назад лекарственные средства, корма для животных, живые цветы и растения, продукты питания. Но это не законодательные ограничения, говорит он.

Позиция Минэкономики, вероятно, стала реакцией на обращения бизнеса.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) отмечают, что 51% предпринимателей на платформах систематически сталкиваются с возвратами товаров.

58% конфликтов возникают после краткосрочного использования вещей, 26% связаны с шантажом обращения потребителя в контролирующие органы и суды, 14% споров уже в них рассматриваются, 2% проблемных ситуаций — возврат муляжа. Количество жалоб от покупателей, получивших товары со следами эксплуатации, растет в среднем на 20% в год, добавляют там.

Предложения Минэкономики в АКИТ поддерживают. В Wildberries положительно оценивают формирование перечня невозвратных товаров при условии его прозрачности для потребителей и единообразного применения. Такой подход способен снизить издержки логистики и количество недобросовестных практик, считают там. В Ozon говорят о важности сохранения баланса интересов продавцов и покупателей.

ОПИ в обращении к Михаилу Мишустину называет инициативу Минэкономики попыткой перераспределить баланс интересов в пользу бизнеса, переложив риски дистанционной торговли на потребителя. Общественники поясняют, что онлайн-заказы изначально несут повышенные риски: покупатели делают выбор только по описанию.

Закрепление права на удержание полной стоимости доставки, по мнению ОПИ, приведет к неравенству среди граждан.

Стоимость доставки в регионы страны сильно различается. Из-за этого возврат товара в Москве будет стоить 200–300 руб., а для жителя Якутии, Камчатки или малого города Сибири — 1–2 тыс. руб. В случае покупки недорогих вещей процедура станет нецелесообразной. Маркетплейсы, по мнению общественников, могут начать формировать заградительные тарифы на возврат.

Михаил Болдырев не сомневается, что при переходе к схеме Минэкономики число возвратов товаров резко сократится: для части покупателей процедура станет слишком сложной. Одновременно, по его словам, вырастет число конфликтов, а потребителям станет сложнее доказывать свою позицию. Оценка состояния вещи курьером или сотрудниками ПВЗ может быть субъективна, поясняет он.

Алексей Станкевич считает, что реализация предложений Минэкономики снизит защищенность потребителей: они могут быть вынуждены приобретать товары, которые не соответствуют ожиданиям. В неравных условиях, по его мнению, будут и селлеры. Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев отмечает, что введение невозвратных категорий лишает потребителей одного из главных преимуществ электронной торговли — возможности спокойно проверить товар дома. Осмотр в ПВЗ не всегда может дать полное представление, особенно если речь идет о технике, считает он.

