Структура Владислава Свиблова получила право на Иканское месторождение меди и золота

Правительство РФ предоставило компании «Амурмедь» право пользования участком недр медно-порфирового месторождения Иканское в Амурской области. Соответствующее распоряжение опубликовано 18 февраля. Лицензия выдана для разведки и добычи меди, золота, молибдена и серебра, говорится в документе. Запасы меди Иканского оценивались в 635,5 тыс. тонн, золота — 79,5 тонны.

В августе 2025 года владельцем «Амурмеди» стал «Кросс Холдинг» Владислава Свиблова, которому принадлежит группа «Ареал» (ранее Highland Gold), один из крупнейших российских золотодобытчиков. До 2016 года «Амурмедь» входила в «Интергео» Михаила Прохорова. Ранее «Амурмедь» работала над разработкой Иканского в рамках поисковой лицензии, которая была прекращена в сентябре 2019 года из-за окончания срока пользования.

