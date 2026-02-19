Маркетплейсы спорят о еде с магазинами

Ассоциация компаний интернет-торговли направила письма «цифровому» вице-премьеру Дмитрию Григоренко и замглавы администрации президента Максиму Орешкину — объединение выступает против распространения требований закона о торговле на цифровые платформы, так как оно означает запрет на агентские продажи продовольствия. Ранее с просьбой приравнять продажу продовольствия через маркетплейсы к обычной рознице, где продавец должен сначала купить товар и только затем продать, к вице-премьеру обратились отраслевые ассоциации и союзы производителей продуктов питания и розничной торговли. Белый дом пока ищет сбалансированный подход с учетом возможных последствий обсуждаемых решений.

Письма о рисках распространения действия закона о торговле на цифровые платформы (есть у “Ъ”) за подписью президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова были отправлены чиновникам 12 февраля. В них говорится, что признание маркетплейсов торговыми сетями фактически введет запрет на посредническую модель продаж, по которой малые и средние поставщики реализуют продукты питания напрямую потребителям (список их ограничен бакалеей, кондитерской продукцией, пищевыми добавками, сухофруктами и снеками, а также детским питанием — то есть товарами, которые не портятся), а платформы лишь оказывают услуги по маршрутизации, расчетам и доставке. Доля таких продаж составляет лишь 4,3% от общей торговли ими, по агентским схемам реализуется не более 1,5%, но такая модель позволяет малым производителям быстро выводить максимально широкий ассортимент товаров на рынок РФ, ЕАЭС и ближнего зарубежья, отмечает АКИТ. Ассоциация выступает против запрета агентских схем.

О том же глава АКИТ говорил и на недавней стратсессии правительства по регулированию платформенной экономики (см. “Ъ” от 17 февраля). По его словам, признание маркетплейсов торговыми сетями будет противоречить духу и смыслу закона о торговле, регулирование которого было направлено на равный доступ поставщиков к ограниченному полочному пространству офлайн-магазинов (купивший продукты ритейлер заинтересован в том, чтобы продать их независимо от марки, что и гарантирует отсутствие дискриминации). В онлайн-канале же «полка» не ограничена, это разные виды бизнеса, заметил господин Соколов.

Ранее отраслевые ассоциации производителей продуктов питания и розничной торговли также обращались к Дмитрию Григоренко, предложив распространить на продажу продовольствия через маркетплейсы действие закона о торговле (см. «Ъ-Онлайн» от 5 февраля). Этот закон запрещает такие продажи по комиссионной модели — ритейлеры обязаны сначала выкупать товар у поставщиков.

Председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов сообщил “Ъ”, что речь идет не о признании маркетплейсов торговыми сетями, а об унификации требований к розничной торговле продовольствием в крупных каналах продаж (это и торговые сети, и цифровые платформы), которую объединение поддерживает. «Торговые сети несут прямую ответственность перед потребителем за качество продаваемых продуктов питания, обеспечивают все механизмы контроля»,— отметил он. Маркетплейсы не несут сопоставимых обязательств, но при этом являются крупным и быстрорастущим каналом продаж продуктов питания, добавил он.

Решения пока нет — по итогам стратсессии господин Григоренко заявил, что основная задача — аккуратно откорректировать правила так, чтобы и офлайн-торговля не пострадала, и онлайн-рынок продолжал развиваться. «Отдельно стоит вопрос, связанный с корректировкой норм и правил продаж продуктов питания, потому что продажа этой категории товаров через офлайн-торговлю, магазины, сопряжена с требованиями, которые должен соблюдать продавец, и онлайн-рынок находится в немного иной ситуации»,— признавал чиновник.

В аппарате господина Григоренко “Ъ” уточнили, что на площадку аппарата правительства уже поступил широкий перечень предложений по регулированию платформенной экономики — они были собраны после большого совещания с ведомствами, представителями платформ и банков, общественных организаций и ритейла (см. “Ъ” от 15 декабря 2025 года). «Задача правительства — найти сбалансированный подход с учетом разности предложенных решений и их возможных последствий, главным критерием была и остается защита интересов граждан, особенно в части социально значимых товаров»,— говорит собеседник “Ъ”.

Профильные ведомства также пока расходятся во взглядах на проблему. В Минпромторге “Ъ” заявили, что как раз сейчас дорабатывается проект распоряжения правительства об утверждении «дорожной карты» по формированию национальной модели торговой деятельности и в нее заложен принцип выравнивания конкурентных условий между онлайн- и офлайн-торговлей. Глава же департамента цифрового развития Минэкономики Владимир Волошин отмечает, что доля продаж продуктов питания на маркетплейсах пока незначима, но растет и есть много населенных пунктов, где возможность заказа продуктов через платформу имеет большое значение в силу неразвитости альтернативных каналов и ПВЗ все чаще признаются социально значимыми объектами. Поэтому в ведомстве не видят «необходимости как-то искусственно устанавливать ограничения». «Более того, скорее рассматриваем решения, которые, наоборот, направлены на повышение конкуренции, и в целом готовы прорабатывать предложения разрешить традиционному ритейлу работать по агентской модели. Это будет способствовать выравниванию условий и позволит потребителям получить наилучшее предложение»,— рассказал “Ъ” чиновник.

