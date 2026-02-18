Путин пообещал созвониться с Набиуллиной и обсудить «текущий вопросик»

Президент России Владимир Путин планирует 19 февраля созвониться с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной, чтобы обсудить «текущий вопросик». Об этом он сказал на совещании с членами правительства, когда речь шла об условиях для бизнеса.

Президент отметил, что госпожа Набиуллина подключилась к совещанию из командировки в Екатеринбурге, где она участвует в форуме «Кибербезопасность в финансах». «Вы завтра возвращаетесь? У меня там вопросик был. Ну завтра созвонимся. Там текущий вопрос»,— сказал господин Путин.

На совещании президент спросил главу ЦБ РФ, как в стране работают кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса. Эльвира Набиуллина сообщила, что с октября эта мера закреплена в законе как постоянная, при этом такой механизм уже работал в пандемию. Кредитные каникулы можно получить для отсрочки платежа по займу без штрафных санкций сроком на полгода.