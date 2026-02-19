Комиссии маркетплейсов для селлеров за три года выросли более чем на 58%

Комиссии крупнейших маркетплейсов для селлеров за три года (с начала 2023 по конец 2025 года) выросли на 58–63%, стоимость их логистических услуг — на 33–89%, подсчитала Ассоциация представителей электронной коммерции (АПЭТ) на базе данных аналитического сервиса Mpstats. По словам директора Института развития предпринимательства и экономики Артура Гафарова, только за последний год комиссии площадок выросли в 1,5–2 раза.

Согласно АПЭТ, комиссия Wildberries в начале 2023 года составляла 16,6%, 2024 года — 19,1%, 2025 года — 21,3%. К концу прошлого года значение выросло до 26,3%. Логистические затраты за весь период увеличились с 2,9% до 5,2%, а совокупная нагрузка на селлеров — с 19,6% до 31,5%. В Ozon, согласно АПЭТ, размер комиссии за три года вырос с 14% до 22,9%, затраты на логистику — с 8% до 10%, а общая нагрузка — с 22% до 32,9%. Суммарные расходы селлеров на услуги «Яндекс Маркета» за три года увеличились на 6,6 процентного пункта (п. п.), до 18,3% от итоговой стоимости.

В Ozon «Ъ» объяснили пересмотр комиссий объективным ростом операционных затрат, заверив, что ведение бизнеса на платформе остается прибыльным. В Wildberries повышение также связывают с общими экономическими факторами и указывают на наличие мер поддержки селлеров. В «Яндекс Маркете» напомнили о тестировании новой модели со сниженной комиссией за размещение.

Как подсчитали в АПЭТ, хотя базовая стоимость товаров выросла на 32%, конечная цена для потребителя даже снизилась на 0,7%. Разрыв между ценой на ценнике и реальной суммой чека увеличился с 45% до 56% из-за вынужденного роста глубины скидок.

Подробнее — в материале «Ъ» «Прощание с процентами».