Прощание с процентами

Стоимость работы на крупнейших маркетплейсах для селлеров растет. За три года размер комиссий платформ для них увеличился на 58–63%, а платежи за логистические услуги — на 33–89%. Это связано со стремлением маркетплейсов повысить рентабельность своего бизнеса. Но продавцы из-за скидок лишены возможности повышать стоимость реализации товаров и сталкиваются со снижением доходности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Комиссии крупнейших маркетплейсов для селлеров за три года (с начала 2023 по конец 2025 года) выросли на 58–63%, стоимость их логистических услуг — на 33–89%, подсчитала Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) на базе данных аналитического сервиса Mpstats. Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров говорит, что за год размер комиссий маркетплейсов для селлеров увеличился в полтора-два раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Согласно АПЭТ, комиссия Wildberries в начале 2023 года составляла 16,6%, 2024 года — 19,1%, 2025 года — 21,3%. К концу прошлого года значение выросло до 26,3%. Логистические затраты за весь период увеличились с 2,9% до 5,2%, а совокупная нагрузка на селлеров — с 19,6% до 31,5%. В Ozon, согласно АПЭТ, размер комиссии за три года вырос с 14% до 22,9%, затраты на логистику — с 8% до 10%, а общая нагрузка — с 22% до 32,9%. Суммарные расходы селлеров на услуги «Яндекс Маркета» за три года увеличились на 6,6 процентного пункта (п. п.), до 18,3% от итоговой стоимости.

Постоянный рост стоимости услуг маркетплейсов приводит к пропорциональному снижению выручки продавцов.

Если в начале 2023 года они получали в среднем 80–88% от цены реализации товара за вычетом платформенных расходов, то в конце 2025 года — 69%. Президент АПЭТ Алексей Москаленко обращает внимание на то, что тренд нелинейный: «В первые два года анализа маржа снижалась плавно, теряя по 2–3 п. п. в год, а в прошлом году сразу на 5–6 п. п.».

Основатель агентства «Шольчев» Евгений Шольчев отмечает, что размер комиссий маркетплейсов зависит от категории, но, например, для косметики средний размер удержания за год вырос с 20% до 40%. Площадки долго работали в минус, вкладываясь в развитие, а теперь переходят к монетизации. «Логика простая: рынок поделен, аудитория сформирована, инфраструктура построена, и теперь эти инвестиции нужно возвращать»,— рассуждает эксперт.

Платформы обязаны поддерживать уровень сервиса и сохранять лояльность аудитории, к которой продавцы получают доступ, напоминает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Он добавляет, что селлер получает «под ключ» IT-инфраструктуру, системы аналитики и отчетности, готовый платежный шлюз, налаженный трафик, процесс логистики. Комиссии для маркетплейсов эксперт называет ресурсом для развития.

В Ozon пояснили “Ъ”, что изменение комиссий — ответ на объективный рост операционных затрат. Платформа также упрощает расчет логистики, и ведение бизнеса остается прибыльным для продавцов. Сейчас на маркетплейсе работают 650 тыс. селлеров и их количество постоянно растет, добавили в компании. В Wildberries повышение комиссий называют результатом влияния общих экономических факторов в том числе на платформенный бизнес. Компания активно внедряет меры поддержки селлеров, говорят в компании. В «Яндекс Маркете» напоминают, что тестируют новую модель работы со сниженной комиссией за размещение и ограничением применения собственных скидок.

Компенсировать рост комиссий за счет увеличения цен селлерам не удается.

Согласно АПЭТ, несмотря на увеличение базовой стоимости товаров продавцов на 32% за три года, их стоимость для потребителей сократилась на 0,7%. Это продиктовано увеличением глубины скидок. За три года разрыв между базовой и итоговой ценой вырос с 45% до 56%.

Артур Гафаров не исключает, что постоянное повышение комиссий — следствие ценового демпинга. Такая политика, по его словам, направлена на увеличение рыночной доли, и за счет скидок цена может опускаться ниже себестоимости. Эксперт поясняет, что первое время решение может казаться выгодным селлерам, позволяя привлечь аудиторию. Но долгосрочно так работать проблематично. В Ozon скидками покрываются 90% товаров, уточнили в компании.

Тенденция к росту комиссий маркетплейсов сохранится. Алексей Москаленко отмечает, что Ozon в феврале 2026 года уже анонсировал повышение более чем на 10 п. п. по части категорий, Wildberries за прошлый год провел шесть повышений. Следствием политики может стать снижение мотивации селлеров к работе с маркетплейсами. «Продавцы окажутся перед развилкой: повышать базовые цены, оптимизировать ассортимент, уходить с площадок с наименьшим трафиком или делать выбор в пользу собственных каналов»,— рассуждает господин Москаленко. Артур Гафаров считает, что темпы прироста числа селлеров на маркетплейсах уже замедляются, а их бизнес становится все менее устойчивым.

Александра Мерцалова