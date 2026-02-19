Производство алкогольных коктейлей выросло в 2025 году почти на 12%

В 2025 году выпуск алкогольных коктейлей в России составил 2,56 млн декалитров, увеличившись на 11,53% год к году, следует из данных участников рынка, имеющихся в распоряжении «Ъ». Рост произошел после кризиса 2024 года, когда акциз на такую продукцию вырос почти в четыре раза — до 141 руб. за литр, что вынудило часть производителей переводить коктейли в категорию пивных напитков.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский отмечает, что оценить реальную динамику сложно из-за использования компаниями «широкой гаммы стандартов». Тем не менее, по его словам, сегмент демонстрирует активный рост и по популярности уже обгоняет ром и джин.

Лидером по объему производства остается Stellar Group, увеличившая выпуск на 12,77%, до 1,37 млн дал. Наиболее заметный прирост показала Ladoga — почти в 309 раз, до 111,39 тыс. дал, а также Новокузнецкий ликероводочный завод — более чем в 17 раз, до 11,15 тыс. дал. В Ladoga пояснили «Ъ», что рост связан с выводом на рынок брендов «Шоколатье» и Choco & Latto.

По словам господина Московского, увеличение спроса на RTD-коктейли — мировой тренд. В России сегмент долгое время оставался слаборазвитым, поэтому основной прирост обеспечивают новые игроки. Он ожидает дальнейшего расширения производства на фоне снижения спроса на водку и коньяк.

О планах выхода в сегмент ранее заявлял Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл», который намерен запустить линейку Oktagon Gin Tonic объемом до 2 млн дал в год. Возможный запуск собственной линейки рассматривает и «Татспиртпром».

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Потребители помешались».