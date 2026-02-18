Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Террористы попросили о милосердии

На процессе по делу о нападении на «Крокус» выступили обвиняемые

О милосердии попросили в прениях в военном суде на процессе по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», унесшем жизни 149 человек, обвиняемые, большинству из которых прокуроры запросили пожизненное заключение. Подсудимые говорили, что кураторы ввели их в заблуждение, а их роль в преступлении была незначительной. Некоторые, впрочем, настаивали, что не подозревали об истинных планах исполнителей теракта, а четверо и вовсе попросили об оправдании.

Фигуранты по делу о теракте в «Крокус сити холле» Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни

Фигуранты по делу о теракте в «Крокус сити холле» Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни

Фото: @moscowcourts

Фигуранты по делу о теракте в «Крокус сити холле» Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни

Фото: @moscowcourts

На заседании 2-го Западного окружного военного суда начали выступления в прениях адвокаты подсудимых и сами обвиняемые. Ранее, как рассказывал “Ъ”, прокуроры попросили признать всех 19 подсудимых виновными и приговорить 15 из них к пожизненному лишению свободы с отбытием весьма значительных сроков в тюрьме. Как сообщили “Ъ” участники процесса, идущего в закрытом режиме, уже выступили 12 защитников. Почти у всех обвиняемых они работают по назначению, а соглашения с клиентами есть лишь у некоторых.

Успели выступить и некоторые подсудимые, двое из которых воспользовались помощью переводчиков. «Они принесли извинения, соболезнования, при этом старались преуменьшить свою роль в преступлении»,— сообщил “Ъ” один из присутствовавших в зале юристов.

По словам юриста, подсудимые утверждали, что были введены кураторами — организаторами преступления — в заблуждение, не знали о готовившейся террористической атаке на «Крокус Сити Холл» и тем более не могли представить ее масштаба.

В частности, на этом настаивали фигуранты, поставлявшие исполнителям теракта оружие и помогавшие им финансово. Последние заявляли: они были уверены, что давали деньги на помощь детям и женщинам Палестины, оказавшимся в плачевной ситуации. Из числа выступивших четверо просили о полном оправдании за отсутствием состава преступления. Троим из них гособвинение попросило пожизненные сроки, четвертому — Алишеру Касимову, который предоставил террористам квартиру для проживания,— 22 года 11 месяцев колонии.

Теракт в «Крокусе»: цифры, схема, подозреваемые

Читать далее

Большинство остальных, включая Шамсидина Фаридуни и Далерджона Мирзоева, которым следствие отводит роли самых активных непосредственных участников нападения, просили о милосердии.

Очевидцы теракта в «Крокусе» вспомнили, как все происходило

«Я понимаю, что защита выполняет свою работу, но их слова и заявления подсудимых звучат довольно цинично и являются своего рода насмешкой над погибшими»,— заявила “Ъ” по итогам заседания представляющая интересы потерпевших адвокат Людмила Айвар. По ее словам, «неприятно видеть 19 взрослых мужиков, признанных дееспособными, которые все понимают, но преуменьшают всеми способами свою роль и пытаются казаться наивными».

Как ожидается, 19 февраля в прениях выступят оставшиеся адвокаты и обвиняемые. Затем подсудимые произнесут последнее слово — и суд, скорее всего, в этот же день удалится в совещательную комнату для вынесения приговора. Учитывая объем уголовного дела и количество подсудимых, на анализ всех доказательств и аргументов сторон у коллегии из трех судей уйдет немало времени. Не исключено, что решение будет оглашено ближе к 22 марта, двухлетней годовщине теракта.

Сергей Сергеев

Фотогалерея

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Предыдущая фотография
Сотрудники правоохранительных органов рядом со зданием концертного зала

Сотрудники правоохранительных органов рядом со зданием концертного зала

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

По информации CМИ, нападение на «Крокус Сити Холл» совершили не менее четырех террористов. Они проникли в концертный комплекс незадолго до выступления группы «Пикник», открыли огонь по зрителям и подожгли зал

По информации CМИ, нападение на «Крокус Сити Холл» совершили не менее четырех террористов. Они проникли в концертный комплекс незадолго до выступления группы «Пикник», открыли огонь по зрителям и подожгли зал

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В результате действий преступников внутри здания начался пожар повышенного ранга сложности, в пиковый момент площадь возгорания составляла около 12,9 тыс. кв. м. Также известно как минимум о двух взрывах, прогремевших в «Крокус Сити Холле»

В результате действий преступников внутри здания начался пожар повышенного ранга сложности, в пиковый момент площадь возгорания составляла около 12,9 тыс. кв. м. Также известно как минимум о двух взрывах, прогремевших в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Вертолет скорой помощи в небе над «Крокусом»

Вертолет скорой помощи в небе над «Крокусом»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

После происшествия министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в клиники госпитализировали 115 пострадавших, остальные лечатся амбулаторно

После происшествия министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в клиники госпитализировали 115 пострадавших, остальные лечатся амбулаторно

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В составе оперштаба на месте теракта в «Крокус Сити Холле» работали бригады реаниматологов, хирургов и психологов ФМБА

В составе оперштаба на месте теракта в «Крокус Сити Холле» работали бригады реаниматологов, хирургов и психологов ФМБА

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в здании «Крокус Сити Холла»

Пожар в здании «Крокус Сити Холла»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Около 4:00 утра 23 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что основная работа по оказанию экстренной помощи пострадавшим завершена

Около 4:00 утра 23 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что основная работа по оказанию экстренной помощи пострадавшим завершена

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Работа правоохранительных служб на месте происшествия

Работа правоохранительных служб на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Бронеавтомобиль Росгвардии на пути к концертному комплексу «Крокус Сити Холл»

Бронеавтомобиль Росгвардии на пути к концертному комплексу «Крокус Сити Холл»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Пострадавших при теракте госпитализировали в клиники Москвы и Подмосковья, в том числе в НИИ Склифосовского

Пострадавших при теракте госпитализировали в клиники Москвы и Подмосковья, в том числе в НИИ Склифосовского

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

ГСУ СКР возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье о террористическом акте

ГСУ СКР возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье о террористическом акте

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Силовики около тел погибших

Силовики около тел погибших

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Через несколько часов после происшествия на МКАД на экране возле «Крокус Сити Холла» вывели надпись «Скорбим 22.03.2024»

Через несколько часов после происшествия на МКАД на экране возле «Крокус Сити Холла» вывели надпись «Скорбим 22.03.2024»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

На следующий день после трагедии рядом с «Крокус Сити Холлом» возник стихийный мемориал

На следующий день после трагедии рядом с «Крокус Сити Холлом» возник стихийный мемориал

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

24 марта в России объявлен общенациональный траур по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Траурные мероприятия проходят по всей стране и за ее пределами

24 марта в России объявлен общенациональный траур по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Траурные мероприятия проходят по всей стране и за ее пределами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 19

Сотрудники правоохранительных органов рядом со зданием концертного зала

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

По информации CМИ, нападение на «Крокус Сити Холл» совершили не менее четырех террористов. Они проникли в концертный комплекс незадолго до выступления группы «Пикник», открыли огонь по зрителям и подожгли зал

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В результате действий преступников внутри здания начался пожар повышенного ранга сложности, в пиковый момент площадь возгорания составляла около 12,9 тыс. кв. м. Также известно как минимум о двух взрывах, прогремевших в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Вертолет скорой помощи в небе над «Крокусом»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

После происшествия министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в клиники госпитализировали 115 пострадавших, остальные лечатся амбулаторно

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В составе оперштаба на месте теракта в «Крокус Сити Холле» работали бригады реаниматологов, хирургов и психологов ФМБА

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в здании «Крокус Сити Холла»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Около 4:00 утра 23 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что основная работа по оказанию экстренной помощи пострадавшим завершена

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Работа правоохранительных служб на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Бронеавтомобиль Росгвардии на пути к концертному комплексу «Крокус Сити Холл»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Пострадавших при теракте госпитализировали в клиники Москвы и Подмосковья, в том числе в НИИ Склифосовского

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

ГСУ СКР возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье о террористическом акте

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Силовики около тел погибших

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Через несколько часов после происшествия на МКАД на экране возле «Крокус Сити Холла» вывели надпись «Скорбим 22.03.2024»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

На следующий день после трагедии рядом с «Крокус Сити Холлом» возник стихийный мемориал

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

24 марта в России объявлен общенациональный траур по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Траурные мероприятия проходят по всей стране и за ее пределами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все