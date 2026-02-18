Террористы попросили о милосердии

О милосердии попросили в прениях в военном суде на процессе по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», унесшем жизни 149 человек, обвиняемые, большинству из которых прокуроры запросили пожизненное заключение. Подсудимые говорили, что кураторы ввели их в заблуждение, а их роль в преступлении была незначительной. Некоторые, впрочем, настаивали, что не подозревали об истинных планах исполнителей теракта, а четверо и вовсе попросили об оправдании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигуранты по делу о теракте в «Крокус сити холле» Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни

Фото: @moscowcourts Фигуранты по делу о теракте в «Крокус сити холле» Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни

Фото: @moscowcourts

На заседании 2-го Западного окружного военного суда начали выступления в прениях адвокаты подсудимых и сами обвиняемые. Ранее, как рассказывал “Ъ”, прокуроры попросили признать всех 19 подсудимых виновными и приговорить 15 из них к пожизненному лишению свободы с отбытием весьма значительных сроков в тюрьме. Как сообщили “Ъ” участники процесса, идущего в закрытом режиме, уже выступили 12 защитников. Почти у всех обвиняемых они работают по назначению, а соглашения с клиентами есть лишь у некоторых.

Успели выступить и некоторые подсудимые, двое из которых воспользовались помощью переводчиков. «Они принесли извинения, соболезнования, при этом старались преуменьшить свою роль в преступлении»,— сообщил “Ъ” один из присутствовавших в зале юристов.

По словам юриста, подсудимые утверждали, что были введены кураторами — организаторами преступления — в заблуждение, не знали о готовившейся террористической атаке на «Крокус Сити Холл» и тем более не могли представить ее масштаба.

В частности, на этом настаивали фигуранты, поставлявшие исполнителям теракта оружие и помогавшие им финансово. Последние заявляли: они были уверены, что давали деньги на помощь детям и женщинам Палестины, оказавшимся в плачевной ситуации. Из числа выступивших четверо просили о полном оправдании за отсутствием состава преступления. Троим из них гособвинение попросило пожизненные сроки, четвертому — Алишеру Касимову, который предоставил террористам квартиру для проживания,— 22 года 11 месяцев колонии.

Большинство остальных, включая Шамсидина Фаридуни и Далерджона Мирзоева, которым следствие отводит роли самых активных непосредственных участников нападения, просили о милосердии.

«Я понимаю, что защита выполняет свою работу, но их слова и заявления подсудимых звучат довольно цинично и являются своего рода насмешкой над погибшими»,— заявила “Ъ” по итогам заседания представляющая интересы потерпевших адвокат Людмила Айвар. По ее словам, «неприятно видеть 19 взрослых мужиков, признанных дееспособными, которые все понимают, но преуменьшают всеми способами свою роль и пытаются казаться наивными».

Как ожидается, 19 февраля в прениях выступят оставшиеся адвокаты и обвиняемые. Затем подсудимые произнесут последнее слово — и суд, скорее всего, в этот же день удалится в совещательную комнату для вынесения приговора. Учитывая объем уголовного дела и количество подсудимых, на анализ всех доказательств и аргументов сторон у коллегии из трех судей уйдет немало времени. Не исключено, что решение будет оглашено ближе к 22 марта, двухлетней годовщине теракта.

Сергей Сергеев