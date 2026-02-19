Минобрнауки обновит рекомендации по поддержке студенток с детьми в вузах

Минобрнауки до 1 сентября 2026 года разработает и направит в университеты новые рекомендации по созданию «благоприятных условий для женщин, родивших ребенка в период обучения», следует из президентского поручения по итогам заседания Совета по демографической и семейной политике. Ведомство уточнило «Ъ», что рекомендации для студенческих семей уже действовали с осени 2025 года, и по итогам текущего учебного года их применение будет проанализировано и актуализировано.

Сейчас в российских вузах обучается более 28,4 тыс. студентов из семей, свыше 21 тыс. матерей и 600 отцов с детьми. Всего в университетах насчитывается более 53 тыс. женщин с несовершеннолетними детьми, из которых около 16 тыс. учатся очно.

«Меры, предусмотренные поручением президента, во многом уже стали частью комплексной работы по поддержке студенческих семей», — сообщили в Минобрнауки. Среди действующих инструментов — перевод на бюджет студенток, родивших в период обучения, выплаты при рождении ребенка и заключении брака, семейные комнаты в общежитиях, путевки в санатории и перевод на индивидуальный учебный график. В 404 вузах предусмотрена материальная поддержка одиноких родителей, которой в 2025 году воспользовались более 2,1 тыс. студентов, а 309 вузов имеют комнаты матери и ребенка и группы кратковременного пребывания детей.

