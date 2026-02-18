Подмосковный суд приговорил адвоката к девяти годам за убийства по найму

В Подмосковье вынесен приговор Владимиру Силину, адвокату Международной коллегии «Евразийский союз», признав его виновным в организации убийств трех человек по заказу бизнесмена. Суд установил, что преступления были совершены более четверти века назад, одно из них Силин исполнил лично.

Силин получил девять лет строгого режима и обязан выплатить по 1 млн руб. родственникам погибших. Приговор он не обжаловал и после вступления его в силу подписал контракт с Минобороны, отправившись на службу по контракту. В случае получения государственной награды осужденный может быть освобожден от наказания.

Дело остальных участников банды спецназовцев во главе с Павлом Христевым будет рассматривать 2-й Западный окружной военный суд с участием присяжных; новый этап отбора жюри назначен на 23 марта.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Адвокат занял убойную позицию».