Объем инвестиций в склады за последние годы вырос почти в 10 раз

Инвесторы вложили в складскую недвижимость России 245 млрд руб. в 2025 году. Это почти столько же, сколько было инвестировано в сегмент с 2016 по 2021 год. Об этом на конференции «Ъ» сообщил член совета директоров, руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян. По его словам, за последние годы инвестиции в склады выросли примерно в 10 раз, а их доля достигла 25% от общего объема вложений в недвижимость.

По итогам 2025 года на конечных пользователей пришлось 44% от всех сделок, 56% составили инвестиционные покупки, добавил господин Казарян. При этом сделки с участием управляющий компаний ЗПИФ составили около 70% от всего объема инвестиционных покупок.

По прогнозам IBC Real Estate, инвестиции в недвижимость в 2026 году в целом по России могут снизиться на 24–29% год к году, до 600–650 млрд руб. В Москве этот показатель сократится на 23–31% год к году, до 450–500 млрд руб. Как считают эксперты, перспективы восстановления рынка напрямую зависят от динамики ключевой ставки и макроэкономических условий.