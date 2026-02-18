Бесспорное количество нулей

Google все-таки придется выплатить российским телекомпаниям 91,5 квинтиллион руб. Решение трех нижестоящих инстанций поддержал Верховный суд. Требования к корпорации возникли еще в 2020 году после блокировки YouTube-каналов «Царьград» и «РИА ФАН». Владельцы медиаресурсов подали иски к американской компании, а после начала боевых действий на Украине к делу присоединились и другие российские каналы.

Суд поддержал их требования и обязал компанию восстановить страницы телеканалов. Но в Google на это не пошли. Тогда за каждый день неисполнения начислялся штраф по 100 тыс. руб. Корпорация пыталась оспорить это решение. Но Верховный суд не нашел основания для пересмотра вопроса, и теперь компании придется выплатить сумму с 18-ю нулями.

Реально ли вернуть такой долг? “Ъ FM” обсудил это с партнером фирмы «Захаров, Константинов и партнеры» Дмитрием Константиновым:

«Размер неустойки в этом случае связан с тем, что он рассчитывался, исходя не из изначального денежного обязательства, а, напротив, из наличия обязательства неденежного. То есть конструкция астрента предполагает, что ответчик обязан осуществить некоторые действия в пользу истца, а вот на случай, если он их не совершает, суд устанавливает сумму неустойки.

В данном случае она была установлена за каждый день просрочки, там сложная калькуляция. Решение вынесено давно, была определена природа этой неустойки в банкротстве. По требованию первоначальных ответчиков ее часть отнесли к реестровым требованиям соответствующей очереди.

Насколько эта сумма адекватная, это другой вопрос. Наверное, Верховному суду он не особенно интересен. Сейчас, скорее, стоят вопросы об ограничении размера неустойки, отнесении к той или иной очереди в рамках банкротства российской компании.

Реально ли взыскать эту сумму? Понятно, что нет».

Долг Google перед российскими телеканалами мог быть еще больше. В январе 2025-го он почти достиг 2 дуодециллионов, это единица с 39-ю нулями. Как отмечало издание The Washington Post, эта сумма превышает все богатство мира.

Однако весной 2025 года арбитражный суд все-таки ограничил начисление неустойки октябрем 2023-го. Тогда российское юрлицо ООО «Гугл» признали банкротом, после чего компания не могла исполнять решение суда. К тому моменту ее долг и составил 91,5 квинтиллион руб. Кейс Google может повлиять и на другие подобные дела, считает управляющий партнер Коллегия медиа-юристов Фёдор Кравченко:

«Решение было интересно прежде всего тем, что взысканная сумма примерно в 1 млн раз больше, чем сумма всех наличных, которые существуют в стране. И то, что Верховному суду пришлось дать правовую оценку таким судебным решениям, безусловно, очень ценно и для профессии, и для российского права, точнее, его остатков.

Верховный суд подписался и закрепил для истории позицию, согласно которой взыскание таких, без преувеличения, астрономических сумм является законным и обоснованным.

Другие истцы в других делах будут ссылаться на правовую позицию в том числе и ВС. Отравлять этот прецедент будет еще очень долго, показывая, что судебный штраф может быть абсурдным».

В 2024 году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сумму штрафа для Google «символической». Он отметил, что она должна заставить компанию обратить внимание на постановление суда и в итоге восстановить российским телеканалам их профили на YouTube.

Ангелина Зотина