Прокуратура добивается реальных сроков по делу НТЦ «Элинс»

Как стало известно «Ъ», Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит представление прокуратуры Москвы на приговор по делу о мошенничестве при поставках комплектующих для АО НТЦ Элинс.

Летом 2025 года Зеленоградский райсуд признал руководство и сотрудников ООО «Прайм» виновными в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, в 2016–2017 годах компания поставляла предприятию, выпускающему оборудование для радиолокаторов и систем управления огнем, бывшие в употреблении китайские компоненты вместо новых изделий, предусмотренных госконтрактом. Детали восстанавливали и снабжали маркировкой. Ущерб превысил 25,5 млн руб.

Суд назначил фигурантам от двух до шести лет лишения свободы условно с испытательными сроками и штрафами. Прокуратура настаивает на реальном наказании, указывая, что преступление совершено организованной группой с использованием служебного положения, а поставка контрафактных изделий могла привести к «гибели людей, порче техники и в целом сказаться на обороноспособности страны».

По данным надзора, ущерб полностью не возмещен: приставам удалось взыскать около 2,5 млн руб. Прокурор также требует компенсировать затраты предприятия.

Заседание было назначено на 17 февраля, однако обвиняемые и их представители не явились. «Я полагаю, что осужденные всеми возможными способами затягивают процесс, чтобы уйти от ответственности по срокам давности»,— заявила адвокат НТЦ «Элинс» Юлия Савина.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «У поставщика наступил брачный период».