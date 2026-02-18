Прокуратура вникла в радиодетали

Как стало известно «Ъ», кассационный суд по представлению прокуратуры пересмотрит резонансное уголовное дело в отношении поставщиков АО «НТЦ Элинс», выпускающего оборудование для радиолокаторов и систем управления огнем. Партнеры обманули оборонное предприятие, направив ему вместо предусмотренных контрактами новых компонентов дешевые изделия из КНР, бывшие в употреблении. Несмотря на то что ущерб превысил 25,5 млн руб., все четверо мошенников получили условные сроки. Так как ущерб был нанесен оборонному комплексу, а использование бракованных изделий могло привести к гибели людей и повреждению техники, обвинение добивается для фигурантов реального наказания.

В производстве судебной коллегии по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции находится представление прокуратуры Москвы на приговор, вынесенный Зеленоградским райсудом летом 2025 года. Своим решением суд признал гендиректора ООО «Прайм» Семена Чичерского, коммерческого директора компании Кирилла Степаева, завскладом Александра Сашина и бывшего начальника отдела комплектации Андрея Коновалова виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие, прокуратура, а затем и суд установили, что в рамках исполнения госконтракта по созданию систем управления комплексами вооружений расположенный в Зеленограде НТЦ заключил соглашения с ООО «Прайм» на поставки комплектующих. Однако в 2016–2017 годах в адрес оборонного предприятия были отгружены не новые, в том числе европейские образцы, предусмотренные документами, а их китайские аналоги. Часть из них уже побывала в эксплуатации, но на складе поставщика детали полностью восстановили, заодно снабдив необходимыми бирками и маркировками.

Так, из показаний свидетелей следовало, что в период с 2016 по 2017 год у подразделения бюро технического контроля предприятия «участилось выявление готовых изделий», у которых невозможно было идентифицировать изготовителей микросхем и конденсаторов. Это, в свою очередь, не позволяло определить электрорадиоизделия и сравнить их с конструкторской документацией. Из 30 штук диодов и конденсаторов годным мог быть только один.

Другой свидетель показал, что с 2016 года на участке регулировки стали возникать отказы изделий в процессе испытаний. Оформлялись акты на брак на сборочные единицы, в состав которых входили элементы, поставленные ООО «Прайм», были выявлены случаи несоответствия информации, содержащейся в этикетках на продукцию, по году выпуска, фактическим данным и элементам.

Когда махинации вскрылись, никто из сотрудников «Прайма» вину не признал и «мер к погашению ущерба не принял». В свою очередь, Зеленоградский суд, назначив фигурантам от двух до шести лет колонии, постановил считать наказание условным. Осужденным также были назначены испытательные сроки по три года и штрафы. После этого гособвинение пошло в кассационную инстанцию.

В представлении, по данным «Ъ», говорится, что преступление было совершено фигурантами организованной группой и с использованием их служебного положения. Один из обвиняемых, Коновалов, ранее был судим, то есть, считает надзор, имеет «устойчивую склонность к совершению противоправных деяний».

Суд первой инстанции, обратил внимание прокурор, заменил реальное наказание условным только из-за того, что отправка в колонию может «негативно» отразиться на жизни семей фигурантов расследования.

Между тем, отмечает обвинение, целью преступления являлось хищение 25 млн руб. из бюджетных средств. Действиями обвиняемых нанесен ущерб не только оборонному предприятию, но и национальной безопасности. А поставка контрафактных и бракованных электрорадиоизделий, которые должны были использоваться в системах управления огнем (контрафакт был выявлен предприятием и заменен другими комплектующими), могла привести к гибели людей, порче техники и в целом сказаться на обороноспособности страны. Отдельно прокурором было отмечено, что никаких мер для погашения ущерба осужденные не приняли. Судебным приставам удалось взыскать с них чуть более 2,5 млн руб.

В рамках исполнительного производства к должникам применили комплекс мер: судами были вынесены постановления об аресте и продаже имущества в счет задолженности, ограничены права выезда за пределы РФ и управления транспортными средствами. Несмотря на это, господин Чичерский продолжал управлять автомобилем, пока за рулем Mercedes GLS его в начале февраля этого года не поймали сотрудники ГИБДД.

Прокурор потребовал заменить условные сроки реальными, а также взыскать с фигурантов затраты оборонного предприятия, в том числе на юридическую защиту.

Разбирательство было назначено на 17 февраля, но обвиняемые и их представители на слушания не явились, мотивировав это плохой погодой, участием в другом судебном процессе или вообще не объясняя.

«Я полагаю, что осужденные всеми возможными способами затягивают процесс, чтобы уйти от ответственности по срокам давности»,— заявила адвокат АО «НТЦ Элинс» Юлия Савина.

До истечения последнего осталось совсем немного времени.

Защита осужденных, по данным «Ъ», также не согласна с приговором. Так, адвокат господина Степаева Сергей Данилов подал кассационную жалобу, указывая на якобы допущенную следствием и судом некомпетентность. Он просит переквалифицировать дело с мошенничества на более мягкую ст. 165 («Причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием без цели хищения») и прекратить за сроком давности. При этом защита обвиняемых полагает, что уже взысканных с должников средств достаточно, чтобы покрыть ущерб по делу.

