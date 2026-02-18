Мединский пошутил про уроки истории на переговорах с Украиной

Помощник президента России и глава делегации на переговорах в Женеве Владимир Мединский шуткой прокомментировал ход встреч по украинскому урегулированию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Отвечая на вопрос журналиста RT о переговорах с представителями Украины и США, он заявил: «В рабочем порядке. Если вы имеете в виду шутки про уроки истории, мы на Крещении Руси остановились».

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью порталу Axios говорил, что господин Мединский склонен «философствовать об исторических корнях» конфликта, однако у сторон «нет времени» на подобные дискуссии.

Третий раунд переговоров России, Украины и США завершился в Женеве 18 февраля. Консультации проходили в закрытом формате в течение двух дней. По словам Владимира Мединского, прошедшие переговоры были тяжелыми, но деловыми. Источники Axios утверждают при этом, что стороны зашли в тупик из-за позиции главы российской делегации. После основных трехсторонних переговоров господин Мединский провел отдельную двухчасовую встречу с украинской стороной.

