Нейроотличные кадры

18 февраля в мире отметили Международный день синдрома Аспергера. В России эта дата — повод взглянуть, как живут, учатся и работают люди с расстройствами аутистического спектра (РАС). За последние несколько лет Русфонд собрал 47,9 млн руб. на помощь 155 детям с РАС. Средства идут на курсы поведенческой терапии, социальную реабилитацию. Специалисты говорят, что чем раньше придет помощь, тем выше шансы, что человек с РАС сможет учиться и работать.

Синдром Аспергера — один из диагнозов, входящих в спектр аутизма. Его главная особенность — интеллект сохранен или высок, но социальная коммуникация нарушена. Людям с РАС непросто считывать невербальные сигналы, вести светские беседы, быстро адаптироваться к изменениям. Однако при грамотной поддержке эти особенности не мешают, а порой и помогают строить карьеру.

По данным фонда помощи детям и молодежи «Обнаженные сердца», в России живет как минимум 820 тыс. человек с аутизмом трудоспособного возраста. Если прибавить сюда другие нарушения, речь пойдет более чем о миллионе потенциальных работников. Многие из них хотят и могут работать, но сталкиваются со стеной стереотипов. Как правило, помогают с трудоустройством людям с РАС некоммерческие организации — как в специальных мастерских, так и на открытом рынке труда. Единой статистики успешных наймов нет, но отдельные истории показывают: проблема решаема, если помогать вовремя. Недавно на rusfond.ru мы рассказывали о челябинской автономной некоммерческой организации помощи детям и взрослым с особыми потребностями «Звездный дождь», где развивают в том числе систему ранней помощи детям с РАС. Ее руководитель Елена Жернова говорит:

— Когда мы говорим об аутичных детях, важно помнить: за диагнозом всегда стоит человек — со своими талантами, возможностями и правом на достойную жизнь. Раннее выявление особенностей развития и своевременная адресная помощь могут кардинально изменить жизненный путь. Если рядом есть профессионалы, если система не исключает, а включает, у многих аутичных детей появляется реальная возможность жить в социуме, учиться, в дальнейшем работать и быть полезными. Это не вопрос «шанса» — это вопрос права. Права на образование, на труд, на участие в жизни общества независимо от особенностей интеллекта, темпа развития или степени выраженности трудностей. Общество выигрывает тогда, когда создает условия для всех, а не только для «удобных» и «типичных».

Подопечная «Звездного дождя» 26-летняя Екатерина Волкова работает администратором в регистратуре Детской городской клинической поликлиники №8 имени Александра Невского. Она встречает посетителей у электронного терминала: помогает отсканировать полис, объясняет, куда ввести его номер, как получить талон на прием к врачу. Это монотонная и эмоционально затратная работа, но Екатерина, несмотря на свои особенности, справляется и всегда приветлива.

О москвичке Диане Салаховой, ровеснице Екатерины, мы почти год назад уже рассказывали читателям. Она врач-ординатор в государственной больнице. Будущий психиатр, и тоже с РАС. На приеме, когда она ведет своих пациентов, Диана использует свою способность анализировать и раскладывать информацию по полочкам, восстанавливать историю болезни по годам. Личный опыт позволяет лучше понимать пациентов с РАС — Диана создала группу равной поддержки и знает, что многие из пациентов хотели бы лечиться у такого же «особого» врача.

И Екатерина, и Диана состоялись профессионально именно потому, что в их жизни вовремя случилась помощь. С детства их поддерживали специалисты и близкие, давая инструменты для будущей социализации.

В одном из центров, куда Русфонд направляет детей с РАС на реабилитацию, Институте медицинских технологий в Москве, напоминают: «Вылечить РАС нельзя, но это не приговор. Помочь ребенку может ранняя диагностика, необходимая терапия и педагогическое сопровождение». Именно на это — на улучшение качества жизни и адаптацию детей с РАС — идут средства, которые собирает Русфонд. Это вложение в право каждого ребенка вырасти из подопечного НКО в состоявшегося человека.

весь сюжет

rusfond.ru/issues/1291

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда