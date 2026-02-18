Француженки победили по-мужски

В состоявшейся 18 февраля на итальянской Олимпиаде женской биатлонной эстафете 4х6 км французская команда победила примерно по тому же странному сценарию, что и в мужской,— сразу же далеко отпустив конкурентов из-за штрафного круга на стартовом этапе, но быстро всех догнав. В сценарии, впрочем, имелась одна существенная корректировка. Если мужчинам пришлось биться за золото вплоть до заключительного этапа, то женщины умудрились, несмотря на конфуз в начале эстафеты, еще до него создать колоссальный отрыв.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборная Франции на итальянских Играх выиграла все три биатлонные эстафеты — мужскую, женскую и смешанную. Последней успех праздновала женская команда: Камилла Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон и Жюлья Симон

Стартер французской биатлонной эстафетной четверки, у которого все до сих пор шло хорошо, подъезжает ко второму рубежу на своем этапе, к стойке. Начинает стрелять. Мажет. Один раз мажет, второй, третий, четвертый… В общем, штрафной круг — наказание для эстафеты страшное. Оно отбрасывает команду, которая считалась не просто фаворитом, а фаворитом железным, куда-то далеко за пределы десятки, ставя ребром вопрос: как выбираться-то из этой ямы?!

Где-то такое уж было… Ах да, ровно день назад в мужской эстафете. Тогда на круг умудрился зайти Фабьен Клод. Теперь история повторилась благодаря Камилле Бене, молодой биатлонистке, которая, конечно, смотрелась слабым звеном женской французской бригады, но не настолько же слабым, чтобы сразу устроить ей такие приключения. Они что, сговорились, чтобы эстафету интереснее было смотреть, чтобы сюжетик поострее?! Так уверены, что в любом случае все быстренько поправят благодаря тем, кто покрепче Бене и Клода?

Но исправляют же. Именно что оперативно, без задержки, уже на следующем этапе. Во вторник французскую команду наверх из трясины вытащил неистовый Эмильен Жаклен. Теперь (не на самую верхушку, но вплотную к ней) — Лу Жанмонно, призер спринта и индивидуалки, эталон скорости современного биатлона. Однако в отличие от Жаклена, безумств на трассе ей демонстрировать не пришлось. Со стороны по крайней мере казалось, что бежит не надрываясь. Просто и не надрываясь, так хороша, что отставание, только что минутное, катастрофическое для кого угодно, постепенно съеживается и съеживается.

Ну и конкурентки, надо сказать, Жанмонно помогли чем могли. И главное, какие конкурентки! Кто бы мог, например, предположить, что штрафные круги заработают две прославленные ветеранши, через все прошедшие,— итальянка Доротея Вирер и немка Франциска Пройсс.

А по крайней мере немецкая команда, казалось, уже настроилась на грандиозные свершения. До проклятой стойки Пройсс держалась молодцом.

Осеан Мишлон, которую Лу Жанмонно отправила в путь, биатлонистка такая же реактивная, как более титулованная партнерша, разумеется, сразу скинула попутчиц. На ее фоне улитками смотрелись не только ничем не примечательные спортсменки из Латвии и Болгарии, но и, скажем, шведка Эльвира Эберг, и норвежка Каролина Кноттен. Мишлон в конце концов очутилась в густом итальянском лесу в гордом одиночестве. Отсутствие компании, судя по всему, не мешало ей получать удовольствие и сохранять прекрасное расположение духа. Шансов у преследовательниц — никаких. А промах на стойке — это так, ерунда, которая ни на что не влияет.

Завершать эстафету у француженок выпало Жюлье Симон. Когда случилась та неприятная история с Камиллой Бене на первом этапе, она наверняка мысленно готовилась к подвигу, к жесткому бою. Наподобие того, что накануне не избежал финишер мужского квартета Эрик Перро. Все сложилось для него благополучно, но потрудиться в схватке с норвежцем Ветле Шостадом Кристиансеном и шведом Себастьяном Самуэльссоном пришлось. Симон вряд ли могла предположить, что ее класс, ее мастерство, ее умение собраться в критической ситуации на сей раз совершенно не пригодятся команде. Соперницы из тех же Швеции и Норвегии — Эльвира Эберг и Марен Киркёде — были так далеко, что к третьей золотой награде нынешней Олимпиады после завоеванных в смешанной эстафете и индивидуалке можно было и дойти пешком.

Женщины. Эстафета 4х6 км 1. Франция (Камилла Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюлья Симон) — 1:10.22,7 (1 штрафной круг + 6 доп. патронов).

2. Швеция —1:11.14,0 (1+7).

3. Норвегия — 1:11.30,3 (0+7).

Арнольд Кабанов